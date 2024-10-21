Серия Vivo X200 установила рекорд, заработав за сутки более 2 миллиардов юаней

Ожидается, что X200 Pro Mini, который поступит в продажу 25 октября, также покажет хорошие результаты, учитывая начальный спрос на серию. Хотя конкретные данные о продажах не были раскрыты, значительный объем выручки свидетельствует о сильном интересе потребителей, пишут китайские СМИ.

Vivo сотрудничала с Zeiss для создания линз и настройки изображения, интегрировав свой собственный чип V3+ для улучшенной обработки изображений. Модель Pro имеет неплохой набор камер, включая главный сенсор на 50 МП Sony LYT-818, телеобъектив на 200 МП и ультраширокий объектив на 50 МП.