Серия Vivo X200 установила рекорд, заработав за сутки более 2 миллиардов юаней

Опубликовано 21 октября 2024, 15:001 мин.
Серия Vivo X200 установила рекорд, заработав за сутки более 2 миллиардов юанейПоказатели продаж
Новая флагманская серия Vivo, X200 отлично дебютировала на рынке, побив предыдущие рекорды компании по продажам в первый день. Сегодня компания объявила, что серия X200 уже принесла более 2 миллиардов юаней (примерно 280 миллионов долларов) продаж по всем каналам. Стартовая цена стандартной модели составляет 4,299 юаней (около 615 долларов), а Pro-варианта — 5,299 юаней (около 747 долларов).
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Ожидается, что X200 Pro Mini, который поступит в продажу 25 октября, также покажет хорошие результаты, учитывая начальный спрос на серию. Хотя конкретные данные о продажах не были раскрыты, значительный объем выручки свидетельствует о сильном интересе потребителей, пишут китайские СМИ.
Vivo сотрудничала с Zeiss для создания линз и настройки изображения, интегрировав свой собственный чип V3+ для улучшенной обработки изображений. Модель Pro имеет неплохой набор камер, включая главный сенсор на 50 МП Sony LYT-818, телеобъектив на 200 МП и ультраширокий объектив на 50 МП.