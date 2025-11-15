Серия Vivo X500 получит аккумулятор на 7000 мА·ч

Vivo X300 оснащён батареей на 6040 мА·ч, а X300 Pro — на 6510 мА·ч. Новый же слух говорит о том, что в следующем поколении аккумулятор может вырасти до 7000 мА·ч.

Интересно, что увеличивать ёмкость Vivo якобы планирует не только во флагманах. По слухам, некоторые модели среднего класса могут получить батареи на 8000 и даже 9000 мА·ч.

Конечно, до релиза серии X500 ещё далеко — ожидается, что смартфоны выйдут осенью следующего года. Поэтому остается только ждать.