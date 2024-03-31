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Опубликовано 31 марта 2024, 19:37
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Серию Huawei P70 протестировали в GeekBench: чипсет Kirin и спутниковые функции

Чем может похвастаться
Серия Huawei P70 становится все ближе к запуску, а новые утечки позволяют взглянуть на ее производительность и потенциальные функции. Бенчмарки, замеченные на Geekbench, рисуют картину «внутренностей».
Серию Huawei P70 протестировали в GeekBench: чипсет Kirin и спутниковые функции
© Ferra

На Geekbench появились три смартфона Huawei — AL10, AL80 и AL00, которые предположительно являются P70, P70 Pro и P70 Art соответственно. P70 и P70 Pro, похоже, используют знакомый чипсет Kirin 9000s из Mate 60 Pro, набрав 1243 и 1348 баллов в одноядерных тестах соответственно.

Huawei P70

© GeekBench

Самым интригующим стал MNA-AL00, или P70 Art. Эта модель может похвастаться значительно более высокими результатами в бенчмарках (1784 балла по одному ядру) и, по слухам, оснащена неанонсированным Kirin. Новый чипсет имеет уникальную структуру процессора с ядрами, работающими на разных частотах — четыре на 2,02 ГГц, три на 2,75 ГГц, а одно ядро достигает частоты 3,19 ГГц. Листинг Geekbench также подтверждает наличие 12 ГБ оперативной памяти у P70 Art.

Помимо вычислительной мощности, утечки из китайской базы данных сертификации Radio намекают на еще одну функцию — спутниковую связь. Базовая модель P70 может предлагать обмен сообщениями по протоколу BeiDou, а P70 Pro и P70 Art могут пойти еще дальше, обеспечивая обмен сообщениями и голосовые звонки через китайскую спутниковую сеть Tiantong 1.

Запуск ожидается в апреле.

Источник:Gizmochina
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Huawei
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#смартфон
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#утечка