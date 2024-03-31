Серию Huawei P70 протестировали в GeekBench: чипсет Kirin и спутниковые функции

Самым интригующим стал MNA-AL00, или P70 Art. Эта модель может похвастаться значительно более высокими результатами в бенчмарках (1784 балла по одному ядру) и, по слухам, оснащена неанонсированным Kirin. Новый чипсет имеет уникальную структуру процессора с ядрами, работающими на разных частотах — четыре на 2,02 ГГц, три на 2,75 ГГц, а одно ядро достигает частоты 3,19 ГГц. Листинг Geekbench также подтверждает наличие 12 ГБ оперативной памяти у P70 Art.

Помимо вычислительной мощности, утечки из китайской базы данных сертификации Radio намекают на еще одну функцию — спутниковую связь. Базовая модель P70 может предлагать обмен сообщениями по протоколу BeiDou, а P70 Pro и P70 Art могут пойти еще дальше, обеспечивая обмен сообщениями и голосовые звонки через китайскую спутниковую сеть Tiantong 1.

Запуск ожидается в апреле.