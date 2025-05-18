Сертифицирован новый бюджетный Redmi с большой батареей, выйдет и как Poco

Опубликовано 18 мая 2025, 15:001 мин.
Сертифицирован новый бюджетный Redmi с большой батареей, выйдет и как PocoЖдёте?
Xiaomi и её суббренды готовят новый смартфон, который уже получил сертификат FCC. Модель Redmi с номером 25078RA3EL не поддерживает 5G — только 4G. Устройство оснащено большим 6,9-дюймовым LCD-экраном и мощной батареей на 6000 мАч. Поддерживается быстрая проводная зарядка на 33 Вт, а работает смартфон на системе Xiaomi HyperOS 2.2.
© Xiaomi
На фото видно экран с вырезом для камеры в форме буквы V, что вместе с отсутствием 5G указывает на бюджетный сегмент. Кроме того, этот же телефон появится на мировом рынке под брендом Poco с модельным номером 25078PC3EG.
Судя по цифрам в номерах моделей, выход устройства ожидается примерно в июле этого года, но Xiaomi часто меняет сроки релизов.