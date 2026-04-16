Сертификация раскрыла существование игрового смартфона RedMagic 11s Pro

Опубликовано 16 апреля 2026, 17:031 мин.
Сертификация раскрыла существование игрового смартфона RedMagic 11s ProИнформации мало
RedMagic 11 Pro вышел в ноябре. А теперь, судя по сертификации в Таиланде (NBTC), готовится обновлённая версия — RedMagic 11s Pro.
© Red Magic
Пока известно только, что у устройства модельный номер NX809J. СМИ заметили, что точно такой же номер был у версии 11 Pro+, которая выходила только в Китае. При этом глобальная модель 11 Pro уже включала в себя “лучшие черты” китайской Pro+. Неясно, будет ли 11s Pro настоящим обновлением.
К сожалению, документы сертификации не раскрывают технических характеристик. Но у обычной 11 Pro, например, батарея на 8000 мА·ч, а в международной версии — на 7500 мА·ч.
Поэтому гадать можно бесконечно.
Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный