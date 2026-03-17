Сертификация раскрыла внешний вид складного смартфона Motorola Razr 70

Судя по изображениям, внешний вид Razr 70 почти не изменился по сравнению с предыдущей моделью. На задней панели расположен горизонтальный блок с двумя камерами и вспышкой, рядом находится большой внешний экран.

Для разблокировки смартфона используется сканер отпечатков пальцев сбоку. По данным 3C, устройство может поддерживать быструю зарядку мощностью 33 Вт.

По предварительной информации, смартфон получит 6,9-дюймовый складной OLED-экран с разрешением 1080×2640 пикселей. Внешний дисплей будет около 3,63 дюйма.

Также ожидается 32-мегапиксельная фронтальная камера и двойная основная камера с двумя сенсорами по 50 МП. Смартфон, как пишут СМИ, может выйти с разными вариантами памяти — от 8 до 18 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенного хранилища. Ёмкость батареи составит примерно 4500 мА·ч.