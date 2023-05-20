Сервисные центры пожаловались на невозможность конкурировать с Apple

Они утверждают, что задержки в процессе подачи заявки и высокие цены на запасные части делают практически невозможной конкуренцию с собственными ремонтными службами Apple. Программа была запущена в Австралии в 2021 году, и Apple позиционирует ее как способ для малых предприятий предлагать услуги по ремонту продукции Apple, такой как iPhone.

Однако некоторые ремонтники утверждают, что медленное время отклика и дорогостоящие детали делают программу финансово невыгодной. Ремонтники анонимно рассказали о своих опасениях, опасаясь последствий со стороны технологического гиганта.

Хотя Apple утверждает, что на прием в программу ремонта уходит в среднем восемь недель, опрошенные сообщили, что время ожидания составляет до шести месяцев. Кроме того, структура цен на запчасти не позволяет ремонтникам конкурировать с ценами Apple.