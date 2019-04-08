Sharp выпустит гибкий смартфон для любителей игр

Ресурс LetsGoDigital создал рендеры устройства на основе полученной информации. Так на изображениях видно, что смартфон будет сгибаться пополам в середине. При этом он будет очень вытянутым, из-за чего вся конструкция немного напоминает традиционную раскладушку.

Форма обусловлена удобством для использования смартфона в играх. По бокам вытянутого экрана будут располагаться кнопки для управления, поэтому играть должно стать комфортнее.

Сообщается, что заявка на патент была получена USPTO ещё в 2017 году. Сама компания Sharp никак новость не комментирует. Когда смартфон выйдет на рынок, тоже пока неизвестно.