Шесть моделей Xiaomi и Realme среднего класса сравнили по автономности

Как долго смогут проработать смартфоны Xiaomi и Realme при максимальной яркости? На этот вопрос ответил ведущий YouTube-канала i4UNBOX.

Realme 12 Pro Plus, Note 13 Pro, Poco X6 оснащены процессором Snapdragon 7S Gen 2; 12 Pro — Snapdragon 6 Gen 1; Note 13 Pro Plus — Dimensity 7200 Ultra; Poco F5 — Snapdragon 7 Plus Gen 2; Poco X6 Pro — Dimensity 8300 Ultra.

Ёмкость аккумулятора почти во всех смартфонах составляет 5000 мА*ч. Исключение — Note 13 Pro и Poco X6.