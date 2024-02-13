Шесть моделей Xiaomi и Realme среднего класса сравнили по автономности

Опубликовано 13 февраля 2024, 19:30
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Шесть моделей Xiaomi и Realme среднего класса сравнили по автономностиКакой смартфон продержится дольше остальных?
В одном из выпусков на YouTube-канале i4UNBOX определили лучший и худший по времени работы телефон среди Realme 12 Pro Plus, 12 Pro, Note 13 Pro Plus, Note 13 Pro, Poco X6 Pro и X6.
Как долго смогут проработать смартфоны Xiaomi и Realme при максимальной яркости? На этот вопрос ответил ведущий YouTube-канала i4UNBOX.
Realme 12 Pro Plus, Note 13 Pro, Poco X6 оснащены процессором Snapdragon 7S Gen 2; 12 Pro — Snapdragon 6 Gen 1; Note 13 Pro Plus — Dimensity 7200 Ultra; Poco F5 — Snapdragon 7 Plus Gen 2; Poco X6 Pro — Dimensity 8300 Ultra.
Ёмкость аккумулятора почти во всех смартфонах составляет 5000 мА*ч. Исключение — Note 13 Pro и Poco X6.
Вывод
Результаты тестирования показали, что самым «долгоживущим» смартфоном был Realme 12 Pro: он продержался 9 часов 36 минут. А вот хуже всего остальных оказался Poco X6 с результатом 8 часов 32 минуты.
Источник:i4UNBOX
Автор:Валерия Филимонова