Широкий складной Samsung Galaxy Z Fold 8 сфотографировали в ресторане

Недавно инсайдер заявлял, мол, теперь таким будет Galaxy Z Fold 8, а более узкая (классическая) версия может называться Galaxy Z Fold 8 Ultra.

По ранним утечкам, у Z Fold 8 будет двойная основная камера и батарея на 4800 мАч. Более дорогая Ultra-версия может получить тройную камеру, батарею на 5000 мАч, зарядку побыстрее и широкоугольный сенсор на 50 Мп.

Galaxy Unpacked с анонсом новых устройств, пишут СМИ, пройдёт в Лондоне 22 июля.