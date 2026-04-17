Школа дизайна ВШЭ и HUAWEI ищут лучших молодых дизайнеров и фотографов России

Школа дизайна НИУ ВШЭ открыла приём заявок на международный конкурс дизайна «Раскрой креативность с дизайном HUAWEI nova» и мобильной фотографии «Снято на HUAWEI nova». Проект посвящён исследованию современного визуального языка и роли технологий в творчестве. К участию приглашают совершеннолетних фотографов и дизайнеров любого уровня.

В номинации дизайна участникам предстоит переосмыслить логотип nova, сохранив оригинальный образ монограммы. Лучшие работы могут попасть на аксессуары линейки, а победители получат статус официальных разработчиков и смогут продавать дизайны в магазине циферблатов HUAWEI. В фотономинации нужно создать портреты с живыми эмоциями на смартфон бренда — в прошлом году работы финалистов похожего конкурса HUAWEI XMAGE выставлялись в Третьяковской галерее.

Приём работ открыт до 30 мая 2026 года. Первое место в каждой номинации принесёт 50 тысяч рублей, второе — смартфон HUAWEI nova 15 Pro, третье — наушники HUAWEI.