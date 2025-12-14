Швейцария начала проверку Apple из-за ограничений NFC на iPhone

Опубликовано 14 декабря 2025, 15:451 мин.
Швейцария начала проверку Apple из-за ограничений NFC на iPhoneЧто не понравилось регуляторам
Apple вновь оказалась под вниманием регуляторов — на этот раз швейцарской Комиссии по конкуренции (SCC). Поводом для проверки стал доступ к NFC-чипу в iPhone.
© Apple
Компания начала предоставлять сторонним разработчикам доступ к NFC в прошлом году. Однако для использования чипа необходимо заключить коммерческое соглашение с Apple и оплатить её условия. Именно эти требования и вызывают вопросы у швейцарских регуляторов.
SCC хочет выяснить, не создают ли правила Apple препятствий для конкуренции и могут ли другие приложения для мобильных платежей «реально конкурировать» с Apple Pay при оплате покупок с iPhone.
На данный момент речь идёт о предварительном расследовании, и пока неизвестно, сколько времени оно займёт.