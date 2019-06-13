Сильнейший конкурент Xiaomi привёз новые смартфоны в Россию

Топовая модель realme 3 Pro имеет 6,3-дюймовый экран, восьмиядерный процессор Snapdragon 710, двойную основную камеру на 16 и 5 Мп, а также фронталку на 25 Мп. Работает смартфон на аккумуляторе ёмкостью 4045 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Устройство представлено в двух цветах: «синий нитро» и «фиолетовая молния». Его версия с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти стоит 15 990 рублей, а версия на 6 ГБ + 128 ГБ — 17 990 рублей.