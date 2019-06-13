Сильнейший конкурент Xiaomi привёз новые смартфоны в Россию

Топовая модель realme 3 Pro имеет 6,3-дюймовый экран, восьмиядерный процессор Snapdragon 710, двойную основную камеру на 16 и 5 Мп, а также фронталку на 25 Мп. Работает смартфон на аккумуляторе ёмкостью 4045 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Устройство представлено в двух цветах: «синий нитро» и «фиолетовая молния». Его версия с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти стоит 15 990 рублей, а версия на 6 ГБ + 128 ГБ — 17 990 рублей.
У младшей модели realme 3 чуть меньше экран (6,2 дюйма), двойная камера имеет датчики на 13 и 2 Мп, а фронтальная — на 13 Мп. Аппаратной основой устройства выступает процессор MediaTek Helio P70. Ёмкость аккумулятора равна 4230 мАч. Версия смартфона 3 ГБ +32 ГБ будет продаваться по цене 10 990 рублей, а версия 4 ГБ + 64 ГБ — 12 990 рублей. Доступны также два цвета: «лазурный градиент» и «чёрный градиент».
Последняя модель realme C2 ещё дешевле. Она оснащена 6,1-дюймовым экраном, двойной камерой, как у Realme 3, и процессором MediaTek Helio P22. Аккумулятор у смартфона тоже мощный 4000 мАч. Представлен realme C2 в двух цветах: «чёрный бриллиант» и «синий бриллиант». Стоит же всего 6 990 рублей за 2 ГБ + 16 ГБ и 8 490 рублей за 3 ГБ + 32 ГБ.