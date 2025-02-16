Синхронизация групп вкладок в Google Chrome на Android появилась лишь сейчас

Опубликовано 16 февраля 2025, 12:001 мин.
Синхронизация групп вкладок в Google Chrome на Android появилась лишь сейчасИ функции поиска
В Google Chrome для Android появились функции поиска вкладок и синхронизации групп вкладок, что упрощает управление хаосом, который порой бывает у людей, часто гуглящих по работе.
В переключателе вкладок появилась новая строка поиска, позволяющая быстро находить открытые страницы. В ней также можно искать закладки, историю и веб-страницы. Эта функция работает в режиме инкогнито и уже давно доступна в ПК-варианте Chrome.
В Chrome также внедряется синхронизация групп вкладок, позволяющая получать доступ к группам вкладок с других устройств с тем же аккаунтом. В верхней части сетки вкладок вы найдете новый значок для просмотра синхронизированных групп. В разделе "Настройки" > "Дополнительно" > "Вкладки" можно отключить автоматическое открытие групп вкладок с других устройств.
Кроме того, неактивные вкладки будут перемещаться в отдельный раздел.