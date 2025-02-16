Синхронизация групп вкладок в Google Chrome на Android появилась лишь сейчас

В Chrome также внедряется синхронизация групп вкладок, позволяющая получать доступ к группам вкладок с других устройств с тем же аккаунтом. В верхней части сетки вкладок вы найдете новый значок для просмотра синхронизированных групп. В разделе "Настройки" > "Дополнительно" > "Вкладки" можно отключить автоматическое открытие групп вкладок с других устройств.

Кроме того, неактивные вкладки будут перемещаться в отдельный раздел.