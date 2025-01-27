Siri начнет понимать, что у вас на экране. И чего ещё ждать от iOS 18.4

Персональный контекст: Siri будет понимать уникальную для вас информацию, например, поможет найти рецепт, которым поделился друг по СМС, электронной почте или в заметках. Кроме того, она сможет найти личные данные, например номер вашего паспорта, не нарушая при этом вашу конфиденциальность.

Экранная осведомленность: Siri будет взаимодействовать с содержимым на экране. Например, если друг поделится своим новым адресом, вы можете попросить Siri напрямую добавить его в карточку контактов.