Siri начнет понимать, что у вас на экране. И чего ещё ждать от iOS 18.4

Siri начнет понимать, что у вас на экране. И чего ещё ждать от iOS 18.4Касаемо голосового помощника Apple
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Персональный контекст: Siri будет понимать уникальную для вас информацию, например, поможет найти рецепт, которым поделился друг по СМС, электронной почте или в заметках. Кроме того, она сможет найти личные данные, например номер вашего паспорта, не нарушая при этом вашу конфиденциальность.
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Экранная осведомленность: Siri будет взаимодействовать с содержимым на экране. Например, если друг поделится своим новым адресом, вы можете попросить Siri напрямую добавить его в карточку контактов.
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Выполнение действий в приложениях: Siri будет беспрепятственно выполнять задачи во всех приложениях. Вы можете запросить такие действия, как отправка подготовленного письма или улучшение фотографии и сохранение ее в заметках — и все это без рук.
Эти обновления также будут работать со сторонними приложениями.