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Опубликовано 27 января 2025, 02:15
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Siri начнет понимать, что у вас на экране. И чего ещё ждать от iOS 18.4

Касаемо голосового помощника Apple
Siri начнет понимать, что у вас на экране. Apple готовится выпустить iOS 18.4, в которой появятся три важных обновления Siri, призванные сделать виртуального помощника умнее и полезнее, пишут СМИ. Ожидается, что эти улучшения появятся этой весной вместе с публичным релизом обновления.
Siri начнет понимать, что у вас на экране. И чего ещё ждать от iOS 18.4
© omid armin

  • Персональный контекст: Siri будет понимать уникальную для вас информацию, например, поможет найти рецепт, которым поделился друг по СМС, электронной почте или в заметках. Кроме того, она сможет найти личные данные, например номер вашего паспорта, не нарушая при этом вашу конфиденциальность.

  • Экранная осведомленность: Siri будет взаимодействовать с содержимым на экране. Например, если друг поделится своим новым адресом, вы можете попросить Siri напрямую добавить его в карточку контактов.

  • Выполнение действий в приложениях: Siri будет беспрепятственно выполнять задачи во всех приложениях. Вы можете запросить такие действия, как отправка подготовленного письма или улучшение фотографии и сохранение ее в заметках — и все это без рук.

Эти обновления также будут работать со сторонними приложениями.

Источник:9to5Mac
Автор:Максим Многословный
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