Система на Samsung Galaxy S23 «съедает» внутреннюю память... в зависимости от страны покупки смартфона

Люди предположили, что Samsung, похоже, не использует функцию Android A/B Seamless Updates. Устройства, поддерживающие бесшовные обновления, имеют два системных раздела. Апдейты устанавливаются на раздел, который не используется, после чего смартфон перезагружается в только что обновлённый раздел, что значительно сокращает время, необходимое для установки обновлений.

Но если Samsung не использует Android A/B Seamless Updates, тогда неясно, почему на некоторых рынках требуется так много внутренней памяти для предварительно загруженных данных. Под подозрение попали партнёрские приложения.

Для сравнения, в индийском варианте Galaxy S23 Ultra (слева) система занимает 39 ГБ, а в нидерландском (справа) — 58 ГБ: