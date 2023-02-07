Система на Samsung Galaxy S23 «съедает» внутреннюю память... в зависимости от страны покупки смартфона

Система на Samsung Galaxy S23 «съедает» внутреннюю память... в зависимости от страны покупки смартфонаЕвропейцам и американцам не повезло
Ранее пользователи заметили, что новых смартфонах Samsung Galaxy S23 операционная система занимает почти 60 ГБ от общего объёма внутренней памяти. Теперь оказалось, что эта проблема касается лишь некоторых стран. В основном затрагивает западные рынки, такие как США и страны Европы.
Фото: Samsung
Люди предположили, что Samsung, похоже, не использует функцию Android A/B Seamless Updates. Устройства, поддерживающие бесшовные обновления, имеют два системных раздела. Апдейты устанавливаются на раздел, который не используется, после чего смартфон перезагружается в только что обновлённый раздел, что значительно сокращает время, необходимое для установки обновлений.
Но если Samsung не использует Android A/B Seamless Updates, тогда неясно, почему на некоторых рынках требуется так много внутренней памяти для предварительно загруженных данных. Под подозрение попали партнёрские приложения.
Для сравнения, в индийском варианте Galaxy S23 Ultra (слева) система занимает 39 ГБ, а в нидерландском (справа) — 58 ГБ:
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