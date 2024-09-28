Ситилинк первым начал продажи Apple Watch 10 и Ultra 2 в России

Ситилинк первым начал продажи Apple Watch 10 и Ultra 2 в РоссииОт 54 990 рублей
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Apple Watch Series 10 — самые тонкие и легкие смарт-часы Apple с толщиной 9,7 мм и весом 30 граммов. Дисплей увеличился на 30% по сравнению с предыдущей моделью и защищен прочным закаленным стеклом. Устройство работает на чипе S10 с четырьмя нейронными ядрами, что ускоряет ИИ-задачи, включая умное шумоподавление. Среди новых функций — приложение для подводного плавания с измерением глубины и температуры воды (до 6 метров), а также анализ дыхания во сне и предупреждения о возможном апноэ, ожидающие одобрения регулирующих органов.
Apple Watch Ultra 2 теперь представлены в черном цвете и разработаны для экстремальных условий, с водонепроницаемостью до 40 метров и отслеживанием высоты до 9000 метров. Они поддерживают управление жестами, имеют яркость экрана до 3000 нит и автономную работу до 72 часов в режиме энергосбережения.
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Стоимость Apple Watch Series 10 (42 mm) на старте продаж составляет 54 990 рублей.
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Стоимость Apple Watch Series 10 (46 mm) на старте продаж составляет 59 990 рублей.
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Стоимость Apple Watch Ultra 2 (49 mm) на старте продаж составляет 109 990 рублей.