Скандал вокруг «созданного в США» мобильника Трампа разгорелся с новой силой

Проектом Trump Mobile управляют сыновья президента США — Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп. Основным партнёром по сети стала малоизвестная компания Liberty Mobile Wireless. Она зарегистрирована по адресу роскошных апартаментов в Trump Tower Miami и ранее уже была связана с другими неудачными проектами. На сайте Liberty до сих пор есть заглушки вместо информации.

Хотя запуск T1 Phone сопровождался высоким интересом — сайт с предзаказом даже временно «упал» от нагрузки, — в целом вызывает сомнение, сможет ли компания выполнить обещания. Эксперты предупреждают: чтобы действительно считаться американским, почти все детали телефона должны быть произведены в США. Пока это кажется «маловероятным».