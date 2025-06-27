Скандал вокруг «созданного в США» мобильника Трампа разгорелся с новой силой

Опубликовано 27 июня 2025, 14:151 мин.
Скандал вокруг «созданного в США» мобильника Трампа разгорелся с новой силойСомнительное производство «американского» смартфона и загадочная компания-партнёр
Новый отчёт Financial Times поставил под сомнение заявления Trump Mobile о производстве их смартфона T1 в США. Компания утверждает, что телефон собирается в Алабаме, Калифорнии и Флориде, но не называет конкретные заводы или партнёров. Эксперты сомневаются, что устройство с такими характеристиками можно полностью сделать в Америке, как того требуют правила маркировки «Made in USA».
© Trump Mobile
Проектом Trump Mobile управляют сыновья президента США — Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп. Основным партнёром по сети стала малоизвестная компания Liberty Mobile Wireless. Она зарегистрирована по адресу роскошных апартаментов в Trump Tower Miami и ранее уже была связана с другими неудачными проектами. На сайте Liberty до сих пор есть заглушки вместо информации.
Хотя запуск T1 Phone сопровождался высоким интересом — сайт с предзаказом даже временно «упал» от нагрузки, — в целом вызывает сомнение, сможет ли компания выполнить обещания. Эксперты предупреждают: чтобы действительно считаться американским, почти все детали телефона должны быть произведены в США. Пока это кажется «маловероятным».