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Сегодня в 16:00
Скандально известный бренд смартфонов LeEco представил «Суперфон»
Должен скоро выйти в Китае
Недавно мы писали о том, что производитель смартфонов LeEco, который со скандалом ушёл с рынка несколько лет назад, анонсировал на 18 мая мероприятие. Сегодня мы узнали, что бренд представил на нём «Суперфон».
Сегодня на LeTV Smart Ecological Conference бренд сделал тизер нового смартфона, который скоро запустится в Китае. Модель назвали LeTV Super Phone.
Mukul Sharma
Судя по фото, у смартфона будут тонкие рамки, а физические кнопки питания и громкости расположатся на правом боку. Экран устройства изогнут по краям. Это свидетельство того, что аппарат принадлежит сегменту флагманских смартфонов или среднего премиум-уровня. К сожалению, компания не озвучила характеристики устройства. Также пока неясно, выйдет ли Super Phone на других рынках, кроме китайского.
Напомним, в 2017 году шанхайский суд арестовал имущество основателя LeEco, чуть позже компания покинула почти все рынки.