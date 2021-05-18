Скандально известный бренд смартфонов LeEco представил «Суперфон»

Судя по фото, у смартфона будут тонкие рамки, а физические кнопки питания и громкости расположатся на правом боку. Экран устройства изогнут по краям. Это свидетельство того, что аппарат принадлежит сегменту флагманских смартфонов или среднего премиум-уровня. К сожалению, компания не озвучила характеристики устройства. Также пока неясно, выйдет ли Super Phone на других рынках, кроме китайского.

Напомним, в 2017 году шанхайский суд арестовал имущество основателя LeEco, чуть позже компания покинула почти все рынки.