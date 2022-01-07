Сканер отпечатков пальцев в любом месте экрана: Xiaomi запатентовала технологию для будущих смартфонов

Технология, предполагает использование массива инфракрасных светодиодных передатчиков под слоем сенсорного экрана и над обычным AMOLED-дисплеем. Массив приёмников инфракрасного света будет расположен над передатчиками.

Когда пользователь захочет отсканировать свой отпечаток пальца, он коснётся экрана пальцем, сенсорный слой регистрирует прикосновение, а затем массив инфракрасных светодиодных передатчиков излучает свет именно в то место, где лежит палец. Далее инфракрасный свет отражается обратно после контакта с пальцем и достигает приёмников. В итоге телефон распознаёт отпечаток.