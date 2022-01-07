Сканер отпечатков пальцев в любом месте экрана: Xiaomi запатентовала технологию для будущих смартфонов

Сканер отпечатков пальцев в любом месте экрана: Xiaomi запатентовала технологию для будущих смартфоновТак будет удобнее
Новый патент описывает технологию сканирования отпечатков пальцев, которая позволяет пользователю приложить для разблокировки палец в любой части экрана. Это должно быть намного удобнее текущего решения, когда сканер размещён в определённой области и не у всех пальцы без проблем дотягиваются туда.
Технология, предполагает использование массива инфракрасных светодиодных передатчиков под слоем сенсорного экрана и над обычным AMOLED-дисплеем. Массив приёмников инфракрасного света будет расположен над передатчиками.
Когда пользователь захочет отсканировать свой отпечаток пальца, он коснётся экрана пальцем, сенсорный слой регистрирует прикосновение, а затем массив инфракрасных светодиодных передатчиков излучает свет именно в то место, где лежит палец. Далее инфракрасный свет отражается обратно после контакта с пальцем и достигает приёмников. В итоге телефон распознаёт отпечаток.