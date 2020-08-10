Сканер отпечатков пальцев в смартфоне Xiaomi использовали как камеру

Пользователь утверждает, что нашёл возможность просматривать, какую картинку запечатлевает сканер, в скрытых системных настройках Xiaomi Mi 9T. Мужчина показала на видео, какие действия предпринимает, чтобы разблокировать возможность. Он заходит в настройки сканера отпечатков пальцев в раздел Locate sensor. Там открывается меню, в котором показывается, что «видит» датчик.

Главный редактор XDA Developers уже отметил, что данная опция является серьёзной уязвимостью, которую следует заблокировать. Он отметил, что проблема кроется не в самом сенсоре, а в программном обеспечении, которое Xiaomi не следовало оставлять доступным для пользователей.