Скидка -30%: Infinix распродаёт свои мощные и недорогие смартфоны NOTE 12

Скидка -30%: Infinix распродаёт свои мощные и недорогие смартфоны NOTE 12В честь Чёрной пятницы
Infinix объявила большие скидки на линейку смартфонов NOTE 12. Разные модели предлагаются по очень хорошей цене в честь Чёрной пятницы.
Так, модель NOTE 12 VIP с 120-Гц дисплеем, 120-Вт зарядкой и игровым процессором MediaTek Helio G96 стоит 19 990 рублей вместо 32 990.
Для модели NOTE 12 PRO снижение цены составило более 30% — с 24 990 рублей до 16 990. Этот смартфон оснащён мощным 6-нм процессором MediaTek Helio G99, тройной камерой с главным модулем на 108 Мп, поддержкой 33-Вт зарядки.
NOTE 12 PRO
Infinix
Смартфон NOTE 12 2023 с таким же процессором можно купить за 12 990 рублей вместо 19 990. Этот аппарат компания позиционирует как игровой. У него есть набор программных утилит Monster Game Kit, направленных на повышение производительности в играх. А самый дешёвый в линейке NOTE 12 G88 теперь тоже стоит 12 990 рублей вместо 18 990.
NOTE 12 2023
Infinix
Также в акции участвуют смартфоны HOT 12 PRO (17 990 -> 11 990), HOT 12 PLAY (12 990 -> 8 990) и SMART 6 PLUS (9 990 -> 5 990).
Скидки действуют в период с 15 по 30 ноября.