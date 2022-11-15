Скидка -30%: Infinix распродаёт свои мощные и недорогие смартфоны NOTE 12

Смартфон NOTE 12 2023 с таким же процессором можно купить за 12 990 рублей вместо 19 990. Этот аппарат компания позиционирует как игровой. У него есть набор программных утилит Monster Game Kit, направленных на повышение производительности в играх. А самый дешёвый в линейке NOTE 12 G88 теперь тоже стоит 12 990 рублей вместо 18 990.