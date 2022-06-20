Складки на гибких экранах смартфонов Samsung наконец станут менее заметными

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Складки на гибких экранах смартфонов Samsung наконец станут менее заметнымиКомпания старается
В прошлом месяце инсайдер Ice Universe написал в твиттере, что Samsung Galaxy Z Fold4 будет иметь менее выраженные складки на экране по сравнению с его предшественником. Теперь в сети появились фотографии, доказывающие это.
Складки стали одним из основных недостатков гибких экранов. Иногда они могут испортить впечатление от технологичной новинки. Поэтому производители пытаются от них избавиться. Похоже, что Samsung медленно, но верно удаётся это.
Складка на грядущем складном флагмане действительно кажется более заметной. Однако неясно, насколько существенной будет разница в реальной жизни.
Скорее всего, тут помог переработанный шарнир. Также улучшить положение мог новый материал Super UTG. Помимо изменений дисплея, у Galaxy Z Fold4 будут улучшены камеры (50-мегапиксельная основная, 12-мегапиксельная телекамера, 12-мегапиксельная ультраширокая), новый процессор (Snapdragon 8+ Gen 1).
Вероятно, презентация новинок случится 10 августа.