Складки на гибких экранах смартфонов Samsung наконец станут менее заметными

Складки стали одним из основных недостатков гибких экранов. Иногда они могут испортить впечатление от технологичной новинки. Поэтому производители пытаются от них избавиться. Похоже, что Samsung медленно, но верно удаётся это.

Складка на грядущем складном флагмане действительно кажется более заметной. Однако неясно, насколько существенной будет разница в реальной жизни.