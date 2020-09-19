Складной двухэкранный смартфон Microsoft попытались сломать руками

Смартфон прошёл стандартные тесты Зака. Блогер царапал ему экран — благодаря стеклу Gorilla Glass 5 повреждения проявились от инструмента с твёрдостью 6-7. Это средний результат. Microsoft Surface Duo нагревали зажигалкой — устройство выдержало испытание.

В конце концов Зак попробовал посгибать смартфон. Как видно в ролике, Surface Duo хорошо складывается и раскладывается, кажется, может выдержать даже неаккуратное обращение. Также блогер попробовал разломать его напополам: устройство осталось целым, хоть и сильно погнулось. В общем, Surface Duo оказался вполне прочным смартфоном.