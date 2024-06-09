Складной Galaxy Z Fold 6 Slim будет стоить дороже стандартной модели

Опубликовано 09 июня 2024, 19:33
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Складной Galaxy Z Fold 6 Slim будет стоить дороже стандартной моделиДаже без стилуса
Слухи о предстоящей серии складных устройств Samsung набирают обороты, надежный инсайдер Ice Universe пролил свет на Galaxy Z Fold 6 Slim. Вопреки первоначальным предположениям об «ультра» варианте, Ice Universe уточнил на Weibo, что Fold 6 Slim — это не обновленная модель, а более тонкая версия.
© Samsung
Несмотря на тонкий профиль, в Fold 6 Slim будет отсутствовать поддержка S Pen. Этот компромисс объясняется тем, что Samsung удалила дигитайзер, что позволило устройству достичь более тонкого дизайна. Интересно, что Ice Universe также отметил, что Fold 6 Slim не будет иметь никаких улучшений или ухудшений технических характеристик по сравнению со стандартным Fold 6.
Ожидается, что Fold 6 Slim будет стоить дороже обычного Fold 6, даже без S Pen.
Samsung еще не подтвердила официально появление Galaxy Z Fold 6 или Flip 6, но, по слухам, эти устройства будут представлены на мероприятии Unpacked 10 июля. Однако ожидается, что Fold 6 Slim дебютирует вместе с серией Galaxy S25 в начале 2025 года.
Источник:Gizmochina
Автор:Максим Многословный