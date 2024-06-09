Складной Galaxy Z Fold 6 Slim будет стоить дороже стандартной модели

Несмотря на тонкий профиль, в Fold 6 Slim будет отсутствовать поддержка S Pen. Этот компромисс объясняется тем, что Samsung удалила дигитайзер, что позволило устройству достичь более тонкого дизайна. Интересно, что Ice Universe также отметил, что Fold 6 Slim не будет иметь никаких улучшений или ухудшений технических характеристик по сравнению со стандартным Fold 6.

Ожидается, что Fold 6 Slim будет стоить дороже обычного Fold 6, даже без S Pen.

Samsung еще не подтвердила официально появление Galaxy Z Fold 6 или Flip 6, но, по слухам, эти устройства будут представлены на мероприятии Unpacked 10 июля. Однако ожидается, что Fold 6 Slim дебютирует вместе с серией Galaxy S25 в начале 2025 года.