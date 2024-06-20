Складной Honor Magic V3 со спутниковой связью сертифицировали в Китае

Согласно сертификации 3C, FCP-AN10 будет поддерживать быструю зарядку 66 Вт. Примечательно, что устройство также поддерживает спутниковую связь, хотя дальнейшие подробности об этой возможности пока не раскрываются.

Ожидается, что Magic V3 будет конкурировать с Vivo X Fold 3 Pro и Xiaomi Mix Fold 4 на китайском рынке и, по слухам, будет работать на чипсете Snapdragon 8 Gen 3. Его предшественник, Magic V2, получил признание за изящный дизайн и легкую конструкцию, весом всего 231 грамм и толщиной 4,7 мм в разложенном состоянии. Magic V2 оснащался 7,92-дюймовым внутренним экраном и 6,43-дюймовым внешним, и аккумулятором емкостью 5 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 66 Вт.

Ожидается, что Magic V3 будет обладать улучшенными техническими характеристиками, включая более емкий аккумулятор, и при этом сохранит тонкий форм-фактор.