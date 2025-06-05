Складной Honor Magic V5 заметили на Geekbench с мощным Snapdragon 8 Elite

Релиз, значит, не за горами

Новый складной смартфон Honor Magic V5 появился в базе данных Geekbench с процессором Snapdragon 8 Elite в версии «Leading», у которой два основных ядра работают на частоте 4,47 ГГц — немного выше стандартных 4,32 ГГц. Такой же процессор используется в модели Honor GT Pro.