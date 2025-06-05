Складной Honor Magic V5 заметили на Geekbench с мощным Snapdragon 8 Elite

Опубликовано 05 июня 2025, 12:451 мин.
Складной Honor Magic V5 заметили на Geekbench с мощным Snapdragon 8 EliteРелиз, значит, не за горами
Новый складной смартфон Honor Magic V5 появился в базе данных Geekbench с процессором Snapdragon 8 Elite в версии «Leading», у которой два основных ядра работают на частоте 4,47 ГГц — немного выше стандартных 4,32 ГГц. Такой же процессор используется в модели Honor GT Pro.
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В тесте Geekbench Magic V5 показал отличные результаты и был оснащён 16 ГБ оперативной памяти и операционной системой Android 15. Один из номеров модели — MHG-AN00, а другой — MBH-AN10, который подтвердил наличие аккумулятора ёмкостью 6100 мАч.
Представитель Honor заявил, что Magic V5 станет самым тонким и лёгким складным смартфоном компании, хотя точных размеров пока не раскрыли. Ожидается, что устройство выйдет уже в этом месяце, но официальная дата ещё не объявлена.