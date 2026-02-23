Складной Honor Magic V6 с большой батареей показали на новых живых фото

Судя по утечкам, одна из версий получит 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, а также аккумулятор на 7150 мА·ч (один из самых больших показателей среди складных смартфонов). Также ожидается поддержка быстрой проводной зарядки 120 Вт.

Разрешение внешнего экрана составит 2420×1080 пикселей, основного — 2352×2172 пикселя. Устройство будет работать на системе MagicOS 10 на базе Android 16.