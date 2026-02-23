Складной Honor Magic V6 с большой батареей показали на новых живых фото

Опубликовано 23 февраля 2026, 16:411 мин.
Складной Honor Magic V6 с большой батареей показали на новых живых фотоБатарея до 7150 мА·ч и быстрая зарядка 120 Вт
В Сети появились новые живые фотографии складного смартфона Honor Magic V6. Анонс ожидается в марте. На фото видно устройство в сложенном и разложенном виде.
Смартфон сохранил узнаваемый блок камер с золотистой восьмиугольной рамкой и четырьмя объективами. В центре модуля расположена вспышка. Также можно заметить тонкий шарнир, динамики на боковых гранях и фронтальную камеру.
Судя по утечкам, одна из версий получит 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, а также аккумулятор на 7150 мА·ч (один из самых больших показателей среди складных смартфонов). Также ожидается поддержка быстрой проводной зарядки 120 Вт.
Разрешение внешнего экрана составит 2420×1080 пикселей, основного — 2352×2172 пикселя. Устройство будет работать на системе MagicOS 10 на базе Android 16.
