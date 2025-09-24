Складной Huawei Nova Flip S выйдет в шести цветах, включая розовый

Так, в линейку добавились два новых оттенка — Sakura Pink (розовый) и Zero-degree White (белый). Также появился свежий вариант в зелёном цвете. Остальные цвета: Sky Blue (голубой), Shining Black (глянцевый чёрный) и Feather Sand Black (матовый чёрный). Да, чёрных будет два.

Что касается памяти, Nova Flip S выйдет в трёх версиях: 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ, а оперативная память составит 12 ГБ во всех вариантах.

При этом сама компания пока не подтверждала детали и не упоминала Nova Flip S в анонсах. Возможно, презентация состоится в октябре на отдельном мероприятии.