Складной iPhone будет тонким

27 апреля 2026
Складной iPhone будет тонкимПоявились новые подробности
Главная тема последних слухов о складном iPhone — его толщина. По данным инсайдеров, в сложенном виде смартфон будет около 9,23 мм.
Если учитывать блок камеры, максимальная толщина может достигать примерно 13 мм. Также ожидается, что устройство выйдет в двух цветах: черном и серебристом.
Для сравнения, складной Samsung Galaxy Z Fold 7 имеет толщину около 8,9 мм в сложенном виде.
По слухам, iPhone Fold получит формат «книжки», внешний экран около 5,5 дюйма и внутренний — 7,8 дюйма. Также может появиться кнопка управления камерой.
Цена пока не подтверждена, но, по слухам, она будет на уровне или превысит $2000. Презентация может состояться уже осенью.
