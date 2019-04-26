Ferra
Телефоны
Вчера 20:20

Складной iPhone показался на видео

Его назвали iFlex
Дизайнеры из компании ConceptsCreator выпустили видео, на котором показали концепт складного смартфона от Apple. Его назвали iFlex.

Конечно, дизайнеры, создавая концепт, не имели никаких технических ограничений, с которыми столкнутся Apple при разработке. Тем не менее, на результат работы ConceptsCreator всё равно интересно посмотреть.

iFlex, как и Galaxy Fold, складывается экраном внутрь. С задней стороны корпуса у смартфона расположена четырёхмодульная камера. Фронтальная камера размещена на выдвижном модуле. Внешний экран устройства имеет диагональ 5,4 дюйма, внутренний — 7,9 дюйма. Соотношение его сторон 4:3. В целом, аппарат внешним видом напоминает книжку.

Согласно информации в сети, Apple подала несколько патентов, связанных с созданием складного смартфона. Поэтому слишком уж футуристичным концепт не выглядит, и вполне может стать реальностью.

Загрузка...
Самое читаемое
Загрузка...