Складной iPhone показался на видео

Конечно, дизайнеры, создавая концепт, не имели никаких технических ограничений, с которыми столкнутся Apple при разработке. Тем не менее, на результат работы ConceptsCreator всё равно интересно посмотреть.

iFlex, как и Galaxy Fold, складывается экраном внутрь. С задней стороны корпуса у смартфона расположена четырёхмодульная камера. Фронтальная камера размещена на выдвижном модуле. Внешний экран устройства имеет диагональ 5,4 дюйма, внутренний — 7,9 дюйма. Соотношение его сторон 4:3. В целом, аппарат внешним видом напоминает книжку.

Согласно информации в сети, Apple подала несколько патентов, связанных с созданием складного смартфона. Поэтому слишком уж футуристичным концепт не выглядит, и вполне может стать реальностью.