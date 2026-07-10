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Опубликовано 10 июля 2026, 18:50
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Складной iPhone получит почти незаметную складку. Как? Есть два варианта

Apple выбирает между двумя технологиями
Apple всё ещё не решила, как именно сделать шарнир для своего первого складного iPhone Ultra. По данным СМИ, у компании есть два варианта: использовать «жидкий металл» или технологию 3D-печати. Окончательный выбор будет сделан к концу месяца.
Складной iPhone получит почти незаметную складку. Как? Есть два варианта

© Ferra.ru

Шарнир из жидкого металла

Это особый сплав, который при остывании не застывает с кристаллической решёткой, как обычный металл, а становится похож на стекло. Благодаря этому деталь остаётся упругой, устойчива к царапинам и возвращает форму после деформации.

3D-печать

Инсайдер уточняет, что жидкий металл сложнее в производстве, поэтому если Apple договорится с поставщиками о снижении цен на память, то сможет увеличить выпуск и перейти на более простую 3D-печать.

По слухам, складка на iPhone Ultra будет даже не хуже, чем у Oppo Find N6. У него шарнир сделан из титанового сплава с применением специальной 3D-печати, при которой лазер сканирует поверхность и заполняет микроскопические зазоры светочувствительным составом. Такая конструкция выдерживает до 600 000 складываний.

Что касается цены, базовую модель iPhone Ultra оценивают эксперты в 2300—2400 долларов.

Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный
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