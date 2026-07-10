Складной iPhone получит почти незаметную складку. Как? Есть два варианта

Шарнир из жидкого металла

Это особый сплав, который при остывании не застывает с кристаллической решёткой, как обычный металл, а становится похож на стекло. Благодаря этому деталь остаётся упругой, устойчива к царапинам и возвращает форму после деформации.

3D-печать

Инсайдер уточняет, что жидкий металл сложнее в производстве, поэтому если Apple договорится с поставщиками о снижении цен на память, то сможет увеличить выпуск и перейти на более простую 3D-печать.

По слухам, складка на iPhone Ultra будет даже не хуже, чем у Oppo Find N6. У него шарнир сделан из титанового сплава с применением специальной 3D-печати, при которой лазер сканирует поверхность и заполняет микроскопические зазоры светочувствительным составом. Такая конструкция выдерживает до 600 000 складываний.

Что касается цены, базовую модель iPhone Ultra оценивают эксперты в 2300—2400 долларов.