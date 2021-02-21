Складной iPhone появится не раньше 2024 года

Ранее источники говорили, что Apple выпустит гибкий смартфон в 2023 году. Для этого, в идеале, компания должна иметь план по выпуску продукту уже ко второй половине 2021 года. Как правило, Apple начинает совместную разработку со своими партнёрами как минимум за два-три года до запуска продукта. Она также назначает поставщиков материалов и компонентов. Однако пока нет никаких признаков, что Apple готовит цепочку поставок к выпуску новинки.

Согласно последним отчётам, Apple работает вместе с LG над гибкой панелью. Также компания заказывает образцы у Samsung. Эти компании должны были бы начать делать необходимые инвестиции в начале 2022 года, если бы Apple хотела запустить устройство в 2023 году.

Есть подозрения, что гибкий iPhone вообще не появится на рынке. Прежде чем запустить устройство, Apple рассмотрит вопрос о его рентабельности.