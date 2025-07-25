Это даже меньше, чем у первого Pixel Fold (5,8 дюйма) и значительно меньше, чем у нового Samsung Galaxy Z Fold 7 с 6,5-дюймовым экраном.

По слухам, Apple может отказаться от Face ID в пользу бокового сканера отпечатков пальцев. Также ожидаются две камеры по 48 мегапикселей и особый шарнир из титана и «жидкого металла» — он должен быть прочным, но лёгким.

Пока нет точной информации о цене.