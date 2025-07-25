Опубликовано 25 июля 2025, 21:001 мин.
Складной iPhone с маленьким внешним экраном выйдет к концу 2026 года — прогнозУ Apple с новыми технологиями не задается
Слухи о складном iPhone ходят уже давно, и теперь аналитики из TrendForce ожидают, что Apple выпустит новинку во второй половине 2026 года. По последним данным, устройство получит внутренний экран размером 7,8 дюйма и «компактный» внешний дисплей — всего 5,5 дюйма.
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Это даже меньше, чем у первого Pixel Fold (5,8 дюйма) и значительно меньше, чем у нового Samsung Galaxy Z Fold 7 с 6,5-дюймовым экраном.
По слухам, Apple может отказаться от Face ID в пользу бокового сканера отпечатков пальцев. Также ожидаются две камеры по 48 мегапикселей и особый шарнир из титана и «жидкого металла» — он должен быть прочным, но лёгким.
Пока нет точной информации о цене.