Опубликовано 12 мая 2026, 12:44
Складной iPhone выйдет лишь в двух цветах

Сдержанный дизайн
По новым утечкам, первый складной iPhone получит минималистичную цветовую гамму. Так, ставку сделают на «благородные» тона, нежели яркие, например, оранжевые, оттенки.
Согласно инсайдам, «почти наверняка» в линейке будет белый цвет. Также ожидается серебристый или тёмно-синий вариант. Ранее Марк Гурман тоже предполагал, что складной iPhone выйдет в чёрном, тёмно-сером, белом или серебристом цветах.

Официально Apple пока даже не подтверждала существование складного iPhone. По слухам, компания так долго разрабатывает устройство, потому что хочет сделать почти незаметную складку.

Источник:techtimes
Автор:Максим Многословный
