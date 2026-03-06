Складной Motorola Razr Fold обошел конкурентов по качеству камеры в тестах DxOMark

Новинка оснащена тремя основными камерами на 50 мегапикселей каждая. В них используются современные сенсоры Sony. Телефон умеет снимать видео в 8K и поддерживает технологию Dolby Vision, которая делает картинку более яркой и контрастной. За качество фото отвечает ещё и встроенный ИИ. Он обрабатывает изображения, убирает шумы и т. д. Селфи-камер у телефона две: одна на 20 мегапикселей снаружи и одна на 32 мегапикселя внутри.

Специалисты лаборатории протестировали камеру в разных режимах: качество фото, возможности зума и съемку видео. В отчете говорится, что Razr Fold «отлично справляется с освещением». Камера также «хорошо передает оттенки кожи на портретах».