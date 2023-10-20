Складной OnePlus Open оказался лучше Samsung Galaxy Z Fold 5 по времени работы

Складной OnePlus Open оказался лучше Samsung Galaxy Z Fold 5 по времени работыИ другие достижения смартфона
OnePlus ранее выпустила свой новейший складной телефон OnePlus Open. Это новое устройство позиционируется как сильный соперник на рынке складных устройств, наряду с такими конкурентами, как Galaxy Z Fold 5 и Google Pixel Fold. Так, энтузиасты сравнили их показатели автономной работы и не только.
OnePlus Open отличается выносливостью аккумулятора и возможностями зарядки: он оснащен батареей емкостью 4 805 мАч и зарядкой SuperVOOC мощностью 67 Вт.
Когда речь заходит о складных устройствах, многие пользователи ожидают, что время автономной работы будет несколько меньше из-за энергопотребления их основных дисплеев. Однако OnePlus Open опровергает эти ожидания, обеспечивая впечатляющее время автономной работы, сравнимое с традиционными флагманскими телефонами, и даже опережая Samsung Galaxy Z Fold5. В аккумуляторных тестах, имитирующих просмотр веб-страниц, потоковое видео и 3D-игры, OnePlus Open показал себя очень хорошо.
При этом он полностью заряжается всего за 43 минуты, что делает его одним из самых быстро заряжающихся складных телефонов.