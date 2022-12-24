Складной Oppo Find N2 обогнал по продажам хитовый Xiaomi 13

Oppo Find N2 - это новейший складной смартфон премиум-класса от китайской Oppo. Он был выпущен в декабре 2022 года и является преемником Oppo Find N2 Flip, который был одним из самых продаваемых смартфонов 2021 года.

Внутри Oppo Find N2 установлен процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 , 8 или 16 ГБ оперативной памяти (LPDDR5) и основной 256 или 512 ГБ. В бенчмарке AnTuTu результат устройства составляет 985000. На боковой стороне устройства имеется датчик отпечатков пальцев.

Возможно, что на популярности нового смартфона сыграла известность его “младшего брата”. Но одно сказать можно точно: людям он нравится.