Складной Oppo Find N6 Flip, похоже, увидит свет спустя три года — в 2026-м

Инсайдер Smart Pikachu сообщил, что вместе с Find N6 компания разрабатывает и обновлённую раскладушку. Ожидается, что Find N6 станет первым складным смартфоном на базе нового чипа Snapdragon 8 Elite 2 и получит корпус с элементами титана, что сделает его легче и тоньше предыдущей модели Find N5.

Для сравнения: Find N5 весит 229 граммов и имеет толщину всего 4,2 мм в разложенном виде. Предполагается, что Find N6 представят в первом квартале 2026 года, возможно, даже раньше флагмана Find X9 Ultra, который должен выйти в марте того же года.

Что касается Find N6 Flip, пока нет подробностей о его характеристиках и точной дате релиза. Также не подтверждено, сохранит ли он именно такое название.