Складной Oppo Find N6 Flip, похоже, увидит свет спустя три года — в 2026-м

Опубликовано 06 августа 2025, 16:051 мин.
Складной Oppo Find N6 Flip, похоже, увидит свет спустя три года — в 2026-мЕсли верить инсайдам
Oppo, которая в 2023 году выпустила раскладушку Find N3 Flip, с тех пор не обновляла линейку. Однако, по слухам, в 2026 году Oppo планирует вернуться в этот сегмент с моделью Find N6 Flip.
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Инсайдер Smart Pikachu сообщил, что вместе с Find N6 компания разрабатывает и обновлённую раскладушку. Ожидается, что Find N6 станет первым складным смартфоном на базе нового чипа Snapdragon 8 Elite 2 и получит корпус с элементами титана, что сделает его легче и тоньше предыдущей модели Find N5.
Для сравнения: Find N5 весит 229 граммов и имеет толщину всего 4,2 мм в разложенном виде. Предполагается, что Find N6 представят в первом квартале 2026 года, возможно, даже раньше флагмана Find X9 Ultra, который должен выйти в марте того же года.
Что касается Find N6 Flip, пока нет подробностей о его характеристиках и точной дате релиза. Также не подтверждено, сохранит ли он именно такое название.