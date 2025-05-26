Опубликовано 26 мая 2025, 19:301 мин.
Складной Oppo Find N6 оснастят процессором Snapdragon 8 Elite 2 — релиз в 2026-мМожет в начале года
Складной смартфон Oppo Find N6 может выйти в первом квартале 2026 года, сообщает известный инсайдер Digital Chat Station. По его данным, устройство получит новый мощный процессор Snapdragon 8 Elite 2, который представят осенью 2025 года.
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Хотя название модели не указано напрямую, почти наверняка речь идёт о преемнике Find N5, который стал первым складным смартфоном с чипом Snapdragon 8 Elite и был выпущен в начале 2025 года. Новинка, по слухам, станет ещё тоньше, чем Find N5 (8,93 мм).
Пока других характеристик Find N6 не раскрывали.
Кроме этого, Oppo также готовит к выпуску серию Find X9, которая может выйти уже в этом году. В неё войдут модели Find X9, X9+ и X9 Pro с процессором Dimensity 9500c.