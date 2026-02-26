Складной Oppo Find N6 получит 200-Мп камеру с настройкой Hasselblad

Ожидается, что в неё войдут основной 200-Мп модуль с крупным сенсором, 50-Мп сверхширокоугольная камера и телеобъектив с оптическим зумом. Также будет использоваться новая технология передачи цвета Danxia. Кроме того, подтверждена версия с поддержкой спутниковой связи.

По слухам, устройство оснастят основным экраном 8,12 дюйма с частотой обновления 120 Гц, а также внешним на 6,62 дюйма. Внутри может быть установлен Snapdragon 8 Elite Gen 5, до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенного хранилища. Ёмкость аккумулятора составит около 6000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки.

По предварительным данным, премьера Oppo Find N6 в Китае может состояться 17 марта.