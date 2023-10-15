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12:28, 15 октября 2023
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Складной Pixel Fold получил новые обои: здесь вы их можете скачать

Для планшета тоже сойдут

Google представила новый набор обоев под названием «Минералы» для складных смартфонов Pixel Fold и планшетов Pixel Tablet после их дебюта на Pixel 8 и 8 Pro. В комплект Pixel Fold входят четыре квадратных обоев, доступных в светлом и темном режимах.

Для планшета Pixel Tablet предлагаются восемь обоев - Danburite, Ilvaite, Barite и Dioptase - в ярком и более темном вариантах. Эти изображения были созданы фотографом Эндрю Цукерманом. Google продолжает расширять коллекцию обоев: ранее были представлены коллекция «Перья» и живые фоны Living Universe.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© Google

Несмотря на появление генеративных фоновых рисунков, Google, скорее всего, сохранит традицию создания отдельных обоев по умолчанию для каждого поколения Pixel.

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