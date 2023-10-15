Складной Pixel Fold получил новые обои: здесь вы их можете скачать

Для планшета тоже сойдут

Google представила новый набор обоев под названием «Минералы» для складных смартфонов Pixel Fold и планшетов Pixel Tablet после их дебюта на Pixel 8 и 8 Pro. В комплект Pixel Fold входят четыре квадратных обоев, доступных в светлом и темном режимах.