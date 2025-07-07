Складной Samsung Galaxy Z Flip 7 показали на видео до официального анонса

Ролик опубликовал пользователь Mincu Andrei на платформе X (ранее Twitter). Внешне Galaxy Z Flip 7 сохраняет угловатый дизайн, как у предыдущей модели Z Flip 6. Главное новшество — внешний экран теперь занимает всю переднюю часть в сложенном виде, обтекая область камер. Он стал заметно больше, чем у Flip 6. Предположительно, этого удалось достичь благодаря меньшему размеру шарнира. Расположение кнопок и двойная камера остались без изменений.

Оригинальный твит, к сожалению, удалил, но «Интернет помнит всё».

Подробности о процессоре пока не подтверждены — неизвестно, будет ли использоваться Snapdragon 8 Elite или Exynos 2500. Однако узнать всё официально можно будет уже 9 июля, когда состоится презентация Galaxy Unpacked в Нью-Йорке.