Складной Samsung Galaxy Z Flip3 оказался необычайно прочным смартфоном по итогам экстремальных тестов

Недавно вышедший Galaxy Z Flip3 имеет два дисплея — один побольше, другой поменьше. Наиболее прочный тут, конечно, внешний экран. Он поцарапался лишь на уровне твёрдости инструмента 6. Глубокие следы оставались на уровне 7. Всё благодаря защитному стеклу Gorilla Glass Victus. Внешний дисплей также выдержал тест огнём.

Гибкий экран оказался не таким прочным, но никто этого и не ожидал. Достаточно просто с усилием провести ногтем по дисплею, и на нём останутся следы. Тем не менее экран неплохо держится и остаётся функциональным даже после двойного сгибания.

Рамка корпуса Galaxy Z Flip3 сделана из металла, поэтому он выживет при падении. Вокруг дисплея также есть резиновая кромка, которая поглощает удары, когда телефон захлопывают. Смартфон не обладает защитой от пыли, но выдержал испытание грязью нормально.

В целом, получилась неплохая гибкая модель, которая не сломается от любого воздействия.