Складной Samsung Galaxy Z Flip8 получит разные процессоры в зависимости от региона

Опубликовано 06 июня 2026, 15:511 мин.
Складной Samsung Galaxy Z Flip8 получит разные процессоры в зависимости от регионаСтандартная практика
По данным корейских СМИ, Samsung будет выпускать Galaxy Z Flip8 в двух версиях: на собственном Exynos 2600 и на процессоре Qualcomm (предположительно Snapdragon 8 Elite Gen 5).
© Samsung
Какой именно попадётся — зависит от страны. Причина в том, что Exynos 2600 дорог в производстве, и Qualcomm якобы сделала Samsung «выгодное предложение по цене».
Samsung хочет продать 6,7 миллиона складных телефонов Flip8 и Fold8. Сообщается, что Flip8 будет как минимум на 10% тоньше и легче предыдущей модели. Камеры, скорее всего, останутся прежними.
Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
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