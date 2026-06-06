Складной Samsung Galaxy Z Flip8 получит разные процессоры в зависимости от региона

Какой именно попадётся — зависит от страны. Причина в том, что Exynos 2600 дорог в производстве, и Qualcomm якобы сделала Samsung «выгодное предложение по цене».

Samsung хочет продать 6,7 миллиона складных телефонов Flip8 и Fold8. Сообщается, что Flip8 будет как минимум на 10% тоньше и легче предыдущей модели. Камеры, скорее всего, останутся прежними.