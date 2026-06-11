Складной Samsung Galaxy Z Flip8 прошёл сертификацию FCC

Из документов стали известны некоторые технические подробности. Смартфон поддерживает множество диапазонов 5G, а также Wi-Fi 7 (включая диапазон 6 ГГц), Bluetooth, NFC и беспроводную зарядку. Кроме того, в списке возможностей указан DisplayPort.

Есть и поддержка спутниковой связи через стандарт NB-NTN. Это позволит отправлять сообщения через спутники в местах, где нет обычной сотовой связи.

По слухам, серьёзных обновлений у Z Flip8 будет немного. Samsung якобы разработала экран без заметной складки, но камеры, аккумулятор и скорость зарядки, скорее всего, останутся такими же, как у предыдущей модели.