Складной Samsung Galaxy Z Flip8 прошёл сертификацию FCC

Опубликовано 11 июня 2026, 12:241 мин.
Складной Samsung Galaxy Z Flip8 прошёл сертификацию FCCВ нём будет спутниковая связь
Будущий складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip8 прошел сертификацию у американского регулятора FCC. Модель имеет номер SM-F776U. Последняя буква означает версию для США, и она будет работать на процессоре Snapdragon. Версии для Европы и Южной Кореи получат процессор Exynos 2600.
© OnLeaks / MyMobiles
Из документов стали известны некоторые технические подробности. Смартфон поддерживает множество диапазонов 5G, а также Wi-Fi 7 (включая диапазон 6 ГГц), Bluetooth, NFC и беспроводную зарядку. Кроме того, в списке возможностей указан DisplayPort.
Есть и поддержка спутниковой связи через стандарт NB-NTN. Это позволит отправлять сообщения через спутники в местах, где нет обычной сотовой связи.
По слухам, серьёзных обновлений у Z Flip8 будет немного. Samsung якобы разработала экран без заметной складки, но камеры, аккумулятор и скорость зарядки, скорее всего, останутся такими же, как у предыдущей модели.