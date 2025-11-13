Складной Samsung Galaxy Z Flip8 станет ещё тоньше и легче

Samsung планирует выпустить раскладушку Galaxy Z Flip8 летом следующего года. По данным корейских источников, Flip8 будет как минимум на 10 % тоньше и легче, чем Flip7. Ожидается, что при разложенном экране он будет толщиной до 6 мм, в сложенном виде — 12 мм, а вес составит около 170 г. В этом году Fold7 уже стал тоньше и легче, тогда как Flip7 остался похожим на Flip6.