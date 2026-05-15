Складной Samsung Galaxy Z Fold Wide получит камеру скромнее старшей модели

Опубликовано 15 мая 2026, 19:081 мин.
Складной Samsung Galaxy Z Fold Wide получит камеру скромнее старшей моделиЭто не Z Flip, но всё ещё не Z Fold
Samsung, как пишут СМИ, выпустит в ближайшем будущем Galaxy Z Fold Wide. Работа над ним, по крайней мере, ведется. Он займёт место между раскладушкой Z Flip и «книжным» Z Fold. Отличаться от последнего Wide будет более широким экраном в раскрытом виде и меньшими размерами.
Однако по камерам Wide, похоже, будет ближе к младшей модели Z Flip. Согласно данным СМИ, у него не будет 200-мегапиксельной основной камеры, как у полноценного Z Fold. Вместо этого — 50-мегапиксельная основная камера (с диафрагмой f/1.8).
Сверхширокоугольная камера тоже будет на 50 мегапикселей (f/1.9) — так же, как у будущего Z Fold8, и гораздо лучше, чем у Z Flip8 (у того, мол, сверхширокоугольная камера всего на 12 Мп).
Правда, у Z Fold Wide, судя по всему, вообще не будет отдельного телеобъектива. Зато будет две фронтальные камеры по 10 Мп. Ёмкость батареи — 4800 мА·ч. Анонс ожидается 22 июля.