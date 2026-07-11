Складной Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra получит «софт» для камеры как у Galaxy S26 Ultra

Согласно утечке, флагман унаследует ключевые программные функции камеры Galaxy S26 Ultra. В частности, появится поддержка профессиональных цветовых профилей LUT для видеосъёмки, улучшится качество фото при слабом освещении и сама обработка изображений в целом. Также обещают функцию одновременной записи видео с фронтальной и основной камер.

Аппаратная же часть, судя по предыдущим слухам, не изменится. Основной сенсор останется на 200 мегапикселей, перископический телеобъектив на 10 мегапикселей с 3-кратным оптическим зумом, а сверхширокоугольный модуль на 50 мегапикселей.