Складной Samsung Z Fold 5 вышел победителем в тесте смартфонов на прочность

Оба экрана смартфона Samsung Z Fold 5 поцарапать довольно легко при помощи колюще-режущих предметов. Задняя панель при этом не царапается, как и камеры.

Эксперт YouTube-канала JerryRigEverything проверил также, как внутренний дисплей отреагирует на нагрев. Он нагрел этот экран при помощи зажигалки. В результате расплавилась совсем небольшая область, а экран продолжил работать.